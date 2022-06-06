Эрик Споэльстра – о физической форме Кайла Лаури: «Ему определенно придется решить эту проблему»

Главный тренер «Майами» признал, что стартовый разыгрывающий команды завершал сезон в плохой физической форме.

«Чтобы извлечь максимальную пользу из игрока, он должен находиться в первоклассной форме. Он просто должен в ней находиться. Дело в том, что когда ты становишься старше, ты становишься менее эффективным.

Ему определенно придется решить эту проблему, и она будет решена. Я уверен, что он может быть в лучшей форме. Мы разберемся с этим и постараемся ему помочь ему», – сказал тренер.

«Майами» проиграл «Бостону» в финальной серии Восточной конференции – 3-4.

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики