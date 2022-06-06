«Атланта» по-прежнему заинтересована в Джерами Гранте

По словам инсайдера Марка Стейна, продолжает проявлять интерес к форварду «Детройта» .

В приобретении Гранта заинтересованы многие клубы лиги, в том числе и «Мемфис». Стейн не уверен, что «Хоукс» смогут превзойти предложения своих конкурентов. В распоряжении «Блэйзерс» есть 7-й пик драфта-2022, у «Хоукс» – 16-й.

Этим летом Джерами будет иметь право на продление контракта на четыре года и 112 миллионов долларов. Нынешнее соглашение игрока рассчитано до конца сезона-2022/23 (21 млн).

В нынешнем регулярном чемпионате Грант провел за 47 матчей, набирая в среднем 19,2 очка, 4,1 подбора, 2,4 передачи, 0,9 перехвата и 1,0 блок-шота.

Таблица обменов драфтпиками НБА