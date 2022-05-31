Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Монако» отыгрался с «-21» и победил «Страсбур» в овертайме в решающем матче

«Монако» избежал вылета из плей-офф чемпионата Франции, отыгравшись с «-21» в решающем третьем матче серии 1/4 финала против «Страсбура» (82:80 ОТ).
Майк Джеймс набрал 24 очка, 5 подборов и 2 передачи.
Чемпионат Франции
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 30 мая, 21.00, «Салле Гастон Медесен»
- Монако
- Джеймс (24 + 6 потерь), Мотеюнас (18), Диалло (13 + 8 подборов), Уаттара (8 + 13 подборов), И.Файе (2) – старт; Бэйкон (13 + 7 подборов), Томас (4), Вестерманн (0), Демаис-Баллу (0), Мотум (0), Бутсьель (0).
«Монако» победил в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики
«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)