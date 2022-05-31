Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Монако» отыгрался с «-21» и победил «Страсбур» в овертайме в решающем матче

«Монако» избежал вылета из плей-офф чемпионата Франции, отыгравшись с «-21» в решающем третьем матче серии 1/4 финала против (82:80 ОТ).

набрал 24 очка, 5 подборов и 2 передачи.

Чемпионат Франции

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Третий матч

победил в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики

«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)