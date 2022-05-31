Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Монако» отыгрался с «-21» и победил «Страсбур» в овертайме в решающем матче

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«Монако» избежал вылета из плей-офф чемпионата Франции, отыгравшись с «-21» в решающем третьем матче серии 1/4 финала против «Страсбура» (82:80 ОТ).

Майк Джеймс набрал 24 очка, 5 подборов и 2 передачи.

Чемпионат Франции

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Третий матч

Монако – Страсбур 82:80 OT (14:31, 15:17, 23:15, 20:9, 10:8)
Дата проведения
30 мая, 21.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча
Монако
Джеймс (24 + 6 потерь), Мотеюнас (18), Диалло (13 + 8 подборов), Уаттара (8 + 13 подборов), И.Файе (2) – старт; Бэйкон (13 + 7 подборов), Томас (4), Вестерманн (0), Демаис-Баллу (0), Мотум (0), Бутсьель (0).
Страсбур
Морен (19 + 10 подборов + 6 блок-шотов), Роберсон (17 + 7 передач + 5 потерь), Нуа (14), Митчелл (12), Май (2) – старт; Кюрье (6), Удано (4), Кавальер (4 + 7 подборов), Howard (2), Лэнсдаун (0).

«Монако» победил в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики

«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)

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