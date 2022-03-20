Димитрис Итудис – о сборной Греции: «Хочу построить человеческие отношения как со спортсменами, так и с персоналом»

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Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис поделился ожиданиями от своей новой работы.

«Хочу, чтобы следующие поколения, для которых мы стараемся сделать что-то хорошее, также привели своих детей в спорт. Нужно любить спорт и быть хорошим болельщиком. Если не попадешь в сборную страны, стань любителем баскетбола, который разбирается в правилах игры. Убежден, что на каждую закрывающуюся дверь открывается другая. Футбольный тренер выгнал меня из-за прически, так я оказался в баскетболе.

Первое, что я хочу сделать, это построить человеческие отношения как со спортсменами, так и с персоналом. Мы должны помнить, что люди будут трудиться летом вместо отпуска ради сборной. Важно создать хорошую «химию». В национальной команде период взаимодействия короче, поэтому межличностные отношения важнее профессиональных. Также необходимо помнить о том, что 11 миллионов людей в Греции и столько же за границей так или иначе имеют отношение к сборной», – сказал Итудис.

Итудис недавно возглавил национальную сборную Греции после того, как московский ЦСКА согласовал запрос Греческой федерации баскетбола и решил отпустить специалиста.

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