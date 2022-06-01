Куин Снайдер может покинуть пост главного тренера «Юты»

Есть вероятность, что покинет «Юту» после восьми лет пребывания на посту главного тренера команды, сообщают инсайдеры ESPN.com Эдриан Воджнаровски и Тим Макмэн. После нескольких недель переговоров владельцев и руководства клуба будущее тренера остается неясным.

Владелец «Джаз» Райан Смит и президент по баскетбольным операциям в течение нескольких недель пытались найти решение, которое позволит клубу сохранить Снайдера. Однано переговоры пока не дали результатов.

По словам источников, «Джаз» предложили продлить текущий контракт Снайдера, который истекает через два года с опцией на сезон-2023/24. Руководители клуба также не против, если тренер просто останется на следующий сезон.

Переговоры продолжатся, крайнего срока для принятия решения нет.

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