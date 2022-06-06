Джордан Пул: «Способен попадать с любой дистанции»

Защитник «Уорриорз» прокомментировал «баззер» с середины площадки, который исполнил под занавес третьей четверти второго матча финала НБА против «Селтикс» (107:88, 1-1).

«Мне хочется быть с мячом в моменты, когда завершаются четверти и владения. Товарищи по команде ищут меня в эти мгновения, ведь я действительно могу создавать сопернику проблемы. Полагаю, что способен попадать с любой дистанции», – заявил Пул.

В активе Пула 17 очков (6 из 14 с игры), 2 подбора, 3 передачи и 2 перехвата.

«Голден Стэйт» выдержал новый трехочковый душ от «Селтикс» и сравнял счет в финале НБА. Серия переезжает в Бостон