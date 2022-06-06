Бранко Максимович покинет пост главного тренера «Локомотива-Кубань» («Спорт-Экспресс»)

ив-Кубань» решил прекратить сотрудничество с сербским тренером Бранко Максимовичем и уже занялся поисками нового главного тренера.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», краснодарцы ведут переговоры с рядом иностранных специалистов.

48-летний Максимович был назначен и. о. главного тренера краснодарского клуба после увольнения Евгения Пашутина в середине декабря 2021 года.

Под руководством серба «Локо» занял 4-е место в регулярном чемпионате лиги ВТБ (11 побед и 7 поражений) и прошел первый раунд плей-офф (3-0 в серии с «Пармой»). В полуфинале краснодарцы уступили ЦСКА (1-3), а в серии за 3-е место УНИКСу (1-3).

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