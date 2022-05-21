Бранко Максимович: «Локо» сохранял концентрацию весь матч»

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Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович отметил настрой команды во втором матче серии за третье место (94:81, 1-1) Единой лиги ВТБ.

«В отличие от первого матча в Казани, сегодня мы четко следовали своему игровому плану и делали то, что было важно. Я по-настоящему горжусь тем, как мы выглядели на площадке на протяжении всей встречи, как сохраняли концентрацию в защите и нападении.

Но мы все равно можем играть гораздо лучше. Иногда мы принимали не самые правильные решения. Теперь мы вернемся в Краснодар и будем выступать перед своими болельщиками, которые должны помочь нам демонстрировать высокий уровень баскетбола», – сказал Максимович.

Полуфиналы Единой лиги — ожидания и реальность

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