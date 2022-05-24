Бранко Максимович: «Локо» допускает много ошибок, сказывается опыт»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович отметил фактор опыта в третьем матче серии за «бронзу» лиги ВТБ против (87:93, 1-2).

В первую очередь, спасибо нашим болельщикам. Они оказали нам огромную поддержку. К сожалению, мы не сыграли на том уровне, который позволил бы оправдать их ожидания и победить. В составе УНИКСа много опытных иностранных игроков. А мы не выполнили наш план на игру, наш план по игре за подбор на своем щите, не контролировали очень многие аспекты игры.

Опыт и габариты игроков гостей в итоге сказались на исходе матча. Сегодня было допущено много потерь, много пропущенных мячей с фолом – это непозволительно. В концовке дали Воронцевичу набрать легкие 2 очка… В общем, нам всем надо сделать шаг на ступеньку вверх, чтобы в следующей игре защитить нашу площадку, – сказал Максимович.

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