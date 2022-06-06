Име Удока: «Провальные третьи четверти – постоянная история «Селтикс» в этом плей-офф»

Главный тренер «Бостона» посетовал на неудачную третью четверть во втором матче финальной серии с «Голден Стэйт» (88:107, 1-1).

«Селтикс» уступили 24:38 в третьей 12-минутке первой встречи, во втором матче отрезок завершился со счетом 14:35.

В воскресенье у «Бостона» 4 из 17 с игры в третьей четверти и 5 потерь (11 очков для «воинов»).

«Провальные третьи четверти – постоянная история «Селтикс» в этом плей-офф. Мы теряли мяч. После этого соперник набирает легкие очки.

В первой половине у нас 11 потерь и 18 очков для «Уорриорз», в третьей мы допустили еще 5 или 6. Случился этот провал, нападение встало», – заявил Удока.

В третьей четверти первого матча серии с «Хит» бостонская команда получила «-25».

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