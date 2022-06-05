Сергей Кущенко: «В следующем сезоне думаем проводить серии до четырех побед уже со стадии полуфинала»

По словам президента Лиги ВТБ Сергея Кущенко, руководство лиги в ближайшее время планирует обсудить проведение полуфинальных серий плей-офф турнира до четырех побед со следующего сезона.

«Эта серия получилась такой зрелищной, такой невероятной, что еще раз подтверждает правильность нашего решения увеличить ее до четырех побед, что было впервые в лиге ВТБ. И в следующем сезоне думаем проводить серии до четырех побед уже со стадии полуфинала. Это будет обсуждаться на ближайшем совете лиги», – сказал Кущенко.

В воскресенье петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА (81:75, 4-3) в седьмой матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ. В этом сезоне впервые в истории лиги финальная серия проводилась до четырех побед.

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