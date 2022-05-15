Дуэн Уэйд: «В «Юте» нет проблем, молодой команде сложно победить»

Трехкратный чемпион , ныне совладелец «Юты» прокомментировал поражение команды от (2-4) в первом раунде плей-офф-2022.

«Не считаю это какой-то проблемой. Я думаю, в командах со звездами и хорошими игроками все приходят с идеей, что они непременно должны выиграть чемпионат. Это одна из целей, которой труднее всего достичь. Невозможно сделать так, чтобы каждый выиграл чемпионат. Это доступно не всегда и не для всех.

Команда все еще учится побеждать вместе в этой лиге. Здесь очень сложно выигрывать. Это не происходит просто из-за того, что вы отличный молодой игрок или у вас есть несколько таких игроков. В данной ситуации команда просто учится побеждать», – заявил Уэйд.

Вокруг «Джаз» ходит множество слухов на фоне неудачного выступления. Многие эксперты отмечают, что клуб могут покинуть звездные игроки и , а также главный тренер Куин Снайдер.

Главные герои, разочарования, темные лошадки и X-факторы первого раунда плей-офф 2022