«Селтикс» могут стать 3-й командой в истории НБА, выигравшей первые 2 матча финала на выезде

«Бостон» может стать автором редкого достижения в случае победы над «Голден Стэйт» во втором матче финальной серии этого года, который пройдет сегодня ночью.

Только двум командам в истории удавалось выиграть два стартовых матча в финале на выезде. сделал это в серии с в 1993 году, – с в 1995 году.

Также примечательно, что «Селтикс» имеют результат 8-2 в гостевых играх нынешнего плей-офф. С другой стороны, «Уорриорз» выиграли все четыре матча, следующих после поражений в плей-офф-2022.

Ошибки Грина, слабость Пула, отсутствие плана «Б» у Керра. «Бостон» побил «Голден Стэйт» их же методами