Гэри Пэйтон: «Джордану Пулу нужно прибавить»

Член Зала славы Гэри Пэйтон, отец защитника Гэри Пэйтона II, считает, что Джордану Пулу нужно успокоиться и прибавить во втором матче финальной серии плей-офф против «Бостона» (0-1).

«Джордану Пулу нужно немного прибавить. По-моему, в первом матче он не был тем , которого мы видели в этом плей-офф.

Я думаю, что ему нужно успокоиться и, по сути, делать свое дело, спокойно бросать по кольцу. Думаю, что он увлекается дриблингом и совершает потери. Ему нужно успокоиться и расслабиться.

Я считаю, что Пул — ключевой фактор в нападении. Ему нужно действовать. И, как я уже сказал, ему нужно играть без мяча», – сказал Пэйтон.

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