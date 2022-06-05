Сергей Елевич: «Зенит» с точки зрения психологии был получше, чем ЦСКА»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич считает, что «Зенит» оказался психологически сильнее ЦСКА в финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (4-3).

«Зенит» с точки зрения психологии был получше, чем ЦСКА. Сегодня даже, когда они повели с разницей +15, потом стали проигрывать, но в конечном итоге все-таки дожали. Швед травму получил, четвертую четверть не играл, но все равно заслуга «Зенита» в том, что они не сломались.

Хочу сказать только одно: в принципе, они заслужили эту победу, заслужили именно потому, что они выиграли три последних матча, серию у ЦСКА выиграть очень сложно, но они это сделали, я их поздравляю.

Игра была хорошая, сегодня был битком дворец спорта – это то, что меня порадовало. Все, что мы наблюдали – это хороший баскетбол, дай бог чтобы так было всегда на наших чемпионатах.

Сказалась ли травма Шведа на игре ЦСКА? Что об этом говорить, конечно, может быть, и сказалась, у каждого игрока есть свои определенные проблемные ситуации. Самой глубины состава не было у ЦСКА, поэтому и произошла эта ситуация.

Думаю, что, скорее всего, оба тренера уедут, если мы не играем в европейских турнирах, то смысл держать таких специалистов? Я считаю, это абсурдно», – сказал Елевич.

В воскресенье петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА (81:75, 4-3) в седьмой матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ.

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