Александр Медведев: «Победа футбольного и баскетбольного «Зенита» в один год – уникальное достижение»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев назвал победы петербургского клуба в РПЛ и лиге ВТБ в минувшем сезоне уникальным достижением.

«Конечно, победа футбольного и баскетбольного «Зенита» в один год является уникальным достижением.

Это отражает системную работу, которая ведется в футбольном клубе, а баскетбольный клуб – часть нашей системы. Поэтому существует единый подход в организации всех аспектов деятельности команд: спортивный, маркетинговый, финансовый. Набор тренеров и спортсменов приводит к таким результатам.

Сначала было 0-2, потом 1-3, ЦСКА уже вез в Петербург запасы шампанского, но это оказалось преждевременно, потом упустили победу в овертайме. Разнообразная, слаженная, воодушевленная игра, работа тренерского штаба, я думаю, что преимуществом «Зенита» было разнообразие в защите и нападении. «Зенит» уступал по физическим данным, но за счет организации игры смог противостоять ЦСКА и победить», – сказал Медведев.

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