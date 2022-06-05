Сергей Елевич: «Зенит» сейчас на подъеме, но ЦСКА может собраться»

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич считает, что несмотря на более глубокий состав и две подряд победы, шансы «Зенита» на победу в седьмом матче финальной серии Лиги ВТБ с ЦСКА – 50 на 50.

«То, что серия дошла до седьмого матча, меня нисколько не удивляет. Я этого ожидал. Надо отметить, что два последние матча «Зенит» провел очень собранно. С таким огромным желанием сыграли!

Еще один момент: у петербуржцев глубина состава, скамейка, побольше, чем у ЦСКА. У армейцев же задействованы семь-восемь человек, и тут тяжело кого-то заменить. Там три явных лидера: Швед, Клайберн, Милутинов, на которых выпадает большая нагрузка. И все, дальше обойма заканчивается. Важно, что у «Зенита» есть взаимозаменяемость очень хороших игроков, есть возможность маневрировать с составом. И нужно отметить, что тренерский состав очень здорово работает.

Учитывая, что у «Зенита» больше глубины состава, чем у ЦСКА, и уверенность после двух подряд побед, можно сказать, что у петербуржцев более высокие шансы на победу в решающем матче?

Я бы так не сказал. Выиграть серию у ЦСКА достаточно трудно. ЦСКА не раз доказывал, что в решающий момент может собраться, а «Зенит» пока ничего не выигрывал, поэтому здесь может возникнуть какая-то проблемная ситуация с точки зрения психологии. Хотя конкретно сейчас «Зенит», наверное, психологически лучше себя чувствует, петербуржцы больше на подъеме, но они сейчас играют не у себя дома, а в гостях.

Поэтому я бы не дал тут преимущества «Зениту». Где-то 50 на 50. Даже если ЦСКА сейчас, после двух подряд неудач, проигрывает в плане психологии, то армейцы все равно могут собраться», – сказал Елевич в интервью «Матч ТВ».

Седьмой матч финала лиги ВТБ уже сегодня. Разбираем значение решающей игры для звезд ЦСКА и «Зенита»