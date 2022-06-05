Евгений Пашутин: «Лига ВТБ приблизилась к НБА в седьмом матче, когда ажиотаж достигает своего апогея»

Главный тренер «Уралмаша» в интервью «Матч ТВ» заявил, что финальная серии плей-офф Лиги ВТБ между ЦСКА и (3-3) по накалу страстей приблизилась к .

— Удивлены тем, что в финальная серия добралась до седьмого матча?

— Это вызывает эмоции, восторг. Приятно, что несмотря на то, что у нас не могут выступать сборные и что мы не играем в Евролиге, команды у нас в чемпионате показывают баскетбол высочайшего уровня. Раньше у нас в лиге никогда не было серии до четырех побед — это впервые. И впервые мы видим, что в такой бескомпромиссной борьбе нашему легендарному клубу, флагману отечественного баскетбола ЦСКА соперник оказывает такое серьезное сопротивление.

Конечно, для баскетбола в целом, для болельщиков, специалистов, для лиги — для всех это большой праздник. Мы видим, какие эмоции у зрителей. Мы видим полные залы, заполненные под завязку, когда люди даже стоят. Мы давно такого не наблюдали. Это очень приятно. Тем более, что в пандемию из-за ограничений у нас залы были полупустые. Сейчас же видим баскетбол высочайшего уровня с обеих сторон. ЦСКА — сильнейший клуб, в составе которого особо выделяются Швед, Клайберн, Милутинов и скамейка тоже хорошая — всех не буду перечислять. У «Зенита» особо надо отметить Бэрона, Лойда, Пойтресса, Мики. Само собой, скамейка у петербуржцев опытная и амбициозная.

Два сильнейших коллектива нашей лиги встретились. Они показывают баскетбол высочайшего уровня в каждом матче. Поэтому мы и видим сейчас такой счет в серии. Никто не хочет уступать, и борьба идет на каждом сантиметре площадки. Конечно, тренерам и клубам хочется пораньше взять чемпионский титул, но болельщикам очень хочется увидеть эту вишенку на торте — седьмой матч. Лига ВТБ приблизилась к НБА, когда седьмой матч, когда ажиотаж достигает своего апогея. Конечно, все ждут такой же бескомпромиссной борьбы, когда все решится на последних секундах. Хотелось бы поблагодарить обе команды и их тренеров за такие интересные матчи. Очень интересно наблюдать за дуэлью двух тренеров высочайшего уровня.

— С учетом того, что «Зенит» выиграл два последних матча и сравнял счет в серии, петербуржцы являются фаворитами предстоящей встречи?

— Да, «Зенит» победил в двух последних встречах, но ЦСКА боролся и проявлял характер. Да, психологическое преимущество, наверное, у «Зенита» есть, но это ничего не значит. Потому что, думаю, ЦСКА будет более мотивирован и более разозлён. У «армейцев» будет огромное желание реабилитироваться и доказать, что ЦСКА сильнейший клуб в России и Европе. У ребят сейчас гипермотивация. Помните, когда ЦСКА повел 3:1, все подумали, что «Зенит» не сможет сопротивляться, но все оказалось наоборот. Думаю, что сейчас ЦСКА находится в таком же положении, и психологическое преимущество на стороне «Зенита», но мы знаем характер игроков ЦСКА, тренера Димитриса Итудиса и президента клуба Андрея Ватутина — уверен, что они будут бороться. Так что, опять же, психологическое преимущество на стороне «Зенита», но это ни о чем не говорит: ЦСКА это даже раззадорит. «Армейцы» будут играть на победу.

Седьмой матч финала лиги ВТБ уже сегодня. Разбираем значение решающей игры для звезд ЦСКА и «Зенита»