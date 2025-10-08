Кендрик Перкинс: «Почти на 100% уверен, что Яннис Адетокумбо сменит клуб к концу сезона»

Кендрик Перкинс верит в слухи об уходе Янниса Адетокумбо.

«Почти на 100% уверен, что мы увидим его в другой форме к концу этого сезона.

Пока что он дает «Бакс» время сделать все тихо, прежде чем начнет публичную кампанию.

Подписание Танасиса было знаком отчаяния. Но я думаю, что время пришло», – заключил эксперт ESPN.