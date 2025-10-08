Кендрик Перкинс: «Почти на 100% уверен, что Яннис Адетокумбо сменит клуб к концу сезона»
Кендрик Перкинс верит в слухи об уходе Янниса Адетокумбо.
«Почти на 100% уверен, что мы увидим его в другой форме к концу этого сезона.
Пока что он дает «Бакс» время сделать все тихо, прежде чем начнет публичную кампанию.
Подписание Танасиса было знаком отчаяния. Но я думаю, что время пришло», – заключил эксперт ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube ESPN
