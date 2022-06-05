Губернатор Самарской области – Сергею Базаревичу: «Мы хотим, чтобы наша команда была народная»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в субботу встретился с новым главным тренером «Самары»

«Хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше предложение и, конечно же, хочу пожелать успехов. Ваши победы — это победы всего региона и, наверное, всего баскетбола.

Мы построили новый Дворец спорта, который, надеюсь, как когда-то его предшественник, будет принимать лучшие баскетбольные команды, лучших баскетболистов со всей нашей страны, уверен, и из других стран, потому что российский спорт, как и российскую культуру, не запретить, не отклонить, не изолировать. Пройдут эти бездарные нападки на российский спорт, и уверен, как декларировалось всегда в олимпийском движении, он вновь обретет свою силу и мощь», – сказал губернатор.

Азаров отметил, что сейчас особенно важно сделать все для развития юных баскетболистов.

«Это наши главные стратегические задачи. Конечно, мы понимаем, что и приглашать талантливых баскетболистов из других регионов — это нормальная практика любой команды, претендующей на серьезные спортивные достижения. Но ставка, по мере того, как ребята будут подрастать, «мужать», будет на Самарскую область. Мы хотим, чтобы наша команда была народная.

Надеюсь, вы будете уделять внимание и нашим тренерам, которые работают с мальчишками и девчонками, с юношами и девушками, будете выступать наставником наставников для того, чтобы мы двигались к намеченной цели — прославить самарский баскетбол», – заявил губернатор.

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