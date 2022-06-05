Президент «Фенербахче»: «Я несу ответственность за неудачи клуба»

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Президент турецкого «Фенербахче» Али Коч на финансовой генеральной ассамблее клуба заявил, что несет ответственность за любые неудачи в баскетбольном отделе.

«Если «Фенербахче» потерпит неудачу, за это отвечаю я, а не кто-то один из членов нашего правления. Сертач Комсуоглу работает день и ночь. Надеюсь, что через несколько недель мы поделимся с вами очень интересными изменениями.

Рыба гниет с головы. Если что-то случается, я несу ответственность. Если мы терпим неудачу в баскетболе, нельзя списывать это только на Сертача. Это наша общая неудача», – заявил Али Коч.

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