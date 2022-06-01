«Фенербахче» ведет переговоры с Эли Окобо

Турецкий ведет переговоры с одним из лучших бомбардиров Евролиги Эли Окобо (24 года, 191 см), сообщает BasketNews.

Согласно источнику, интерес к французскому разыгрывающему проявляют и другие клубы Евролиги, однако сам игрок намерен вернуться в НБА.

Окобо, выбранный под 31-м номером драфта НБА-2018, провел успешный дебютный сезон в Евролиге, набирая 14,5 очка, 2,8 подбора и 3,9 передачи в среднем за матч.

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