Джордан Мики близок к переходу в «Фенербахче», «Милан» проявляет интерес

Форвард входит в сферу интересов и , сообщает итальянский баскетбольный инсайдер Маттео Андреани.

Отмечается, что турецкий клуб является фаворитом в борьбе за игрока, а итальянцы ждут разрешения ситуации с Диносом Митоглу, который также играет на позиции мощного форварда.

Ранее проходила информация, что Мики также интересен «Виртусу».

Американец был признан лучшим оборонительном игроком нынешнего сезона лиги ВТБ.

Показатели Джордана – 13 очков, 4,5 подбора, 1,7 передачи, 1,1 перехвата и 0,7 блок-шота в среднем за матч.

«Зенит» внезапно разгромил ЦСКА, активировав уникальную защиту. В финале Лиги ВТБ будет решающий седьмой матч