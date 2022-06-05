Джордан Мики близок к переходу в «Фенербахче», «Милан» проявляет интерес

Форвард «Зенита» Джордан Мики входит в сферу интересов «Фенербахче» и «Милана», сообщает итальянский баскетбольный инсайдер Маттео Андреани.
Отмечается, что турецкий клуб является фаворитом в борьбе за игрока, а итальянцы ждут разрешения ситуации с Диносом Митоглу, который также играет на позиции мощного форварда.
Ранее проходила информация, что Мики также интересен «Виртусу».
Американец был признан лучшим оборонительном игроком нынешнего сезона Единой лиги ВТБ.
Показатели Джордана – 13 очков, 4,5 подбора, 1,7 передачи, 1,1 перехвата и 0,7 блок-шота в среднем за матч.
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