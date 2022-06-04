Алексей Швед первым в истории Лиги ВТБ набрал 100 очков в финале

Теги ЦСКА Алексей Швед Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Атакующий защитник ЦСКА ​​Алексей Швед стал первым игроком в истории Единой лиги ВТБ, который сумел набрать более 100 очков в рамках финальной серии.

После шести матчей решающего противостояния с «Зенитом» (3-3) на счету Шведа 102 очка. Он является самым результативным игроком Финала-2022.

Показатели Алексея составляют в среднем 17 очков, 7,3 передачи и 3,8 подбора за 34 минуты на площадке.

Заключительный 7-й матч серии пройдет в Москве в воскресенье. Начало встречи в 14:00.

«Зенит» внезапно разгромил ЦСКА, активировав уникальную защиту. В финале Лиги ВТБ будет решающий седьмой матч

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