ЦСКА опубликовал видео-превью к 7-му матчу с «Зенитом»

Теги ЦСКА Зенит видео Единая лига ВТБ Димитрис Итудис Баскетбол

ЦСКА опубликовал на своем ютуб-канале превью к решающему седьмому матчу финальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита» (3-3).

«Мы восхищены! Нам предстоит финальная игра. Если бы кто-то заранее предложил мне сыграть решающий матч при своих болельщиков, в Москве, я бы согласился. Все с восхищением ждут, когда эта встреча начнется и станет реальностью», – поделился ожиданиями главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

Седьмой матч серии пройдет в Москве в воскресенье. Начало игры – в 14:00.

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