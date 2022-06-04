ЦСКА опубликовал видео-превью к 7-му матчу с «Зенитом»

ЦСКА опубликовал на своем ютуб-канале превью к решающему седьмому матчу финальной серии лиги ВТБ против «Зенита» (3-3).

«Мы восхищены! Нам предстоит финальная игра. Если бы кто-то заранее предложил мне сыграть решающий матч при своих болельщиков, в Москве, я бы согласился. Все с восхищением ждут, когда эта встреча начнется и станет реальностью», – поделился ожиданиями главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

Седьмой матч серии пройдет в Москве в воскресенье. Начало игры – в 14:00.

«Зенит» внезапно разгромил ЦСКА, активировав уникальную защиту. В финале Лиги ВТБ будет решающий седьмой матч