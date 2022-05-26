Эргин Атаман: «Думаю, что Василие Мицич продолжит играть за «Анадолу Эфес»

Главный тренер считает, что MVP «Финала четырех» Евролиги-2022 Василие Мицич останется в команде.

«Он имеет право воспользоваться опцией НБА до 20 июля. Он рассмотрит эту возможность, если получит предложение. Но я думаю, что ему нравится играть в Европе, и я думаю, что он продолжит играть с нами», – сказал Атаман.

Ранее сербский разыгрывающий признался, что «готов рискнуть» и попробовать свои силы в .

Ясикявичюс сел в лужу, фаны «Оли» – огонь, Мицич – великий. Что случилось в «Финале четырех», который в России почти никто не видел