Эргин Атаман: «Думаю, что Василие Мицич продолжит играть за «Анадолу Эфес»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес НБА чемпионат Турции Василие Мицич Баскетбол

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман считает, что MVP «Финала четырех» Евролиги-2022 Василие Мицич останется в команде.

«Он имеет право воспользоваться опцией НБА до 20 июля. Он рассмотрит эту возможность, если получит предложение. Но я думаю, что ему нравится играть в Европе, и я думаю, что он продолжит играть с нами», – сказал Атаман.

Ранее сербский разыгрывающий признался, что «готов рискнуть» и попробовать свои силы в НБА.

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