«Вашингтон» проявляет серьезный интерес к Шейну Ларкину

всерьез интересуется вариантом с подписанием разыгрывающего (29 лет, 180 см).

«Анадолу Эфес» заинтересован в сохранении одного из лидеров команды. Чемпион Евролиги предложил американцу новый 2-летний контракт примерно на 7 миллионов долларов.

В минувшем сезоне Евролиги Ларкин набирал 14,7 очка (43% с игры, 38% из-за дуги, 90% с линии) и 5,3 передачи в среднем за матч.

Ларкин ранее уже выступал в , проведя в лиге четыре сезона. В 256 встречах его средние показатели составляют 5,5 очка и 2,9 передачи.

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