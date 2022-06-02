«Анадолу Эфес» заключил соглашение с Джошем Нибо

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Двукратный чемпион Евролиги «Анадолу Эфес» договорился о подписании контракта с тяжелым форвардом «Жальгириса» Джошем Нибо (24 года, 206 см), сообщает Eurohoops.

В прошлом году Нибо заключил с «Жальгирисом» контракт по схеме «1+1». В его соглашение с литовским клубом был включен пункт о возможности выкупа.

В своем дебютном сезоне в Евролиге Нибо набирал 8,8 очка (65% - двухочковые), 6,2 подбора и 0,8 блок-шота в среднем за матч.

Также турецкий клуб близок к подписании двухлетнего контракта с центровым «Маккаби Тель-Авив» Анте Жижичем.

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