На 7-й матч ЦСКА – «Зенит» проданы все билеты

ЦСКА заявил, что все билеты на решающий седьмой матч финальной серии лиги ВТБ (3-3) в Москве были проданы. Встреча начнется в 14:00 по мск в воскресенье.

Это первый в истории аншлаг для на матчах Лиги ВТБ. Арена вмещает более 13 000 зрителей.

Кроме того, аудитория на матче станет рекордной для нынешнего сезона Единой лиги. Предыдущий лучший результат был также зафиксирован в «Мегаспорте» – 8441 болельщик на пятой игре серии в понедельник.

«Зенит» внезапно разгромил ЦСКА, активировав уникальную защиту. В финале Лиги ВТБ будет решающий седьмой матч