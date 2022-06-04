ЦСКА отказал «Зениту» в покупке дополнительных билетов

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«Зенит» не получит возможность приобрести для своих болельщиков дополнительные билеты на седьмой матч финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА в Москве.

Как сообщил «Зенит», армейцы отказались от продажи дополнительных секторов санкт-петербуржцам, как это было в сделано клубами в остальных шести матчах серии. ЦСКА формально выполнил условия Лиги ВТБ, выделив только 250 мест в «Мегаспорте», вмещающем более 13 000 зрителей.

Остальные болельщики сине-бело-голубых, которые хотят попасть на игру, должны покупать билеты самостоятельно на официальном сайте ЦСКА.

Ожидается, что таким образом фанатам «Зенита» будет труднее попасть на трибуны и сформировать централизованные группы поддержки, так как они будут конкурировать за билеты с болельщиками ЦСКА.

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