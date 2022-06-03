Стивен Эй Смит – Кевину Дюрэнту: «Вы имеете право на свое мнение. Но мы никуда не денемся»

Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Стивен Эй Смит Скип Бэйлесс Шэннон Шарп Баскетбол

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит ответил форварду «Бруклина» Кевину Дюрэнту, который заявил, что телеведущие, такие как Смит, Скип Бэйлесс и Шэннон Шарп, «изменили баскетбол к худшему»

«Вы, безусловно, имеете право на свое мнение. Я люблю и Майкла Джордана, и Стефена Карри. Я лишь намекнул на то, что Джордан настолько велик, что это побудило людей сосредоточиться на индивидуальности, а не на команде. Больше ничего.

Насчет того, что мы меняем игру в худшую сторону, мы не согласны. Но вот для вас новость, Кевин Дюрэнт. Мы никуда не денемся. На каждого Стивена Эй Смита, Скипа и Шеннона Шарпа приходятся тысячи других. Мы никуда не денемся. Нас становится больше. Извините», – сказал Смит.

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