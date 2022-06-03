Стивен Эй Смит – Кевину Дюрэнту: «Вы имеете право на свое мнение. Но мы никуда не денемся»

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит ответил форварду Кевину Дюрэнту, который заявил, что телеведущие, такие как Смит, Скип Бэйлесс и Шэннон Шарп, «изменили баскетбол к худшему».

«Вы, безусловно, имеете право на свое мнение. Я люблю и Майкла Джордана, и Стефена Карри. Я лишь намекнул на то, что Джордан настолько велик, что это побудило людей сосредоточиться на индивидуальности, а не на команде. Больше ничего.

Насчет того, что мы меняем игру в худшую сторону, мы не согласны. Но вот для вас новость, . Мы никуда не денемся. На каждого Стивена Эй Смита, Скипа и Шеннона Шарпа приходятся тысячи других. Мы никуда не денемся. Нас становится больше. Извините», – сказал Смит.

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