Андрей Кириленко: «Лучший финал Лиги ВТБ в истории. Уверен, что седьмая игра не разочарует»

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что ЦСКА и «Зенит» (3-3) проводят лучшую финальную серию в истории лиги ВТБ. «Согласен с оценкой, что это лучший финал в истории лиги. В нем встретились клубы, которые начинали сезон в Евролиге и удачно там играли, с хорошо укомплектованными составами. По обеим командам ударила история с отъездом части баскетболистов посреди сезона, среди этих игроков были определяющие. Но и ЦСКА, и «Зенит» смогли перестроиться, великолепно провели плей-офф и вышли в финал.

Преимущество в опыте на стороне москвичей: они становились чемпионами России неизменно на протяжении 20 последних лет. Но я в восторге от «Зенита», особенно от двух последних игр в его исполнении. Петербуржцы не сдались при счете 1-3 в серии, когда, казалось, можно уже паковать чемоданы и готовиться к отпуску. Они действительно выполняют план на игру, и мне очень это импонирует. В течение практически всего матча, не сбиваясь, «Зенит» внимательно следует установке тренера. Поэтому уверен, что седьмая игра нас не разочарует.

Уже невозможно найти билеты. Мне, наверное, уже написали человек двести с просьбой помочь попасть на игру 5 июня. Отвечаю: «Ребят, я все понимаю, но это не ко мне». Ажиотаж мощнейший, финал действительно лучший в истории, думаю, еще минимум несколько лет эта планка продержится. Уверен, что в воскресенье увидим полный «Мегаспорт» и отличную игру», – сказал Кириленко.

«Зенит» внезапно разгромил ЦСКА, активировав уникальную защиту. В финале Лиги ВТБ будет решающий седьмой матч