Сергей Базаревич: «У ЦСКА есть небольшое преимущество в 7-м матче»

Бывший главный тренер сборной России Сергей Базаревич считает, что у ЦСКА будет небольшое преимущество в решающем седьмом матче финальной серии лиги ВТБ против «Зенита» (3-3).

— Удивлены тем, что финальное противостояние сезона добралось до седьмого матча?

— Я не удивлен, а скорее рад, что в Лиге ВТБ такой финал. Мы практически никогда не видели такого. Предыдущие финальные серии были выиграны ЦСКА за явным преимуществом. Поэтому могу только порадоваться за то, что перед седьмым матчем такой ажиотаж: билеты, насколько слышал, тяжело купить.

— Как вы считаете, кто станет победителем этой серии и выиграет чемпионат?

— Это последняя игра серии, раньше не играли серию до четырех побед… Я думаю, что у ЦСКА есть небольшое преимущество.

— Из-за домашней площадки?

— В том числе. И еще один момент: сегодня, конечно, сложно сказать, но исторически у ЦСКА всегда была отличная реакция на поражения. Сейчас, правда, это другая команда, но традиции есть традиции.

«Зенит» внезапно разгромил ЦСКА, активировав уникальную защиту. В финале Лиги ВТБ будет решающий седьмой матч