Девин Букер и Карл-Энтони Таунс могут продлить контракт на 4 года и 211 миллионов долларов, попав в символические пятерки

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Атакующему защитнику «Финикса» Девину Букеру и центровому «Миннесоты» Карлу-Энтони Таунсу доступно супермаксимальное продление контракта.

Данная опция активирована после попадания игроков в символические сборные НБА нынешнего сезона. Букер был выбран в первую пятерку, Таунс – в третью.

Текущее соглашение обоих игроков с клубами заканчивается после сезона-2023/24. Теперь Букер и Таунс могут продлить его еще на четыре года с суммарной заработной платой 211 миллионов долларов (47,1 миллиона в первый сезон).

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