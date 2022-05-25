Девин Букер и Карл-Энтони Таунс могут продлить контракт на 4 года и 211 миллионов долларов, попав в символические пятерки

Атакующему защитнику и центровому «Миннесоты» Карлу-Энтони Таунсу доступно супермаксимальное продление контракта.

Данная опция активирована после попадания игроков в символические сборные НБА нынешнего сезона. Букер был выбран в первую пятерку, Таунс – в третью.

Текущее соглашение обоих игроков с клубами заканчивается после сезона-2023/24. Теперь Букер и Таунс могут продлить его еще на четыре года с суммарной заработной платой 211 миллионов долларов (47,1 миллиона в первый сезон).

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