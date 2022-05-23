Реджи Буллок выиграл приз имени Карима Абдула-Джаббара за социальную справедливость

Атакующий защитник Реджи Буллок получит награду имени Карима Абдул-Джаббара, которая вручается действующим игрокам за стремление к социальной справедливости и отстаивание многолетних ценностей лиги.

В 2022 году на получение этой награды также претендовали: Дрю Холидэй ( ), Джарен Джексон («Мемфис»), Карл-Энтони Таунс ( ) и Фред Ванвлит ( ).

Получив награду, Буллок также имеет право выбрать организацию, которой лига пожертвует 100 000 долларов.

НБА учредила приз имени Карима-Абдула Джаббара в мае прошлого года. Победителя выбирает специальная комиссия, в которую входит легендарный баскетболист.

«Живу здесь, но это не моя страна» – «Может, вам свалить отсюда?» Абдул-Джаббар боролся за справедливость, а стал врагом государства