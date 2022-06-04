Хуан Эрнангомес: «Мне не нравилось в «Бостоне». Там много суперэгоистичных игроков»

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Форвард «Юты» Хуан Эрнангомес вспомнил о периоде выступления за «Бостон».

«Мне не нравилось в «Бостоне», там было очень непросто.

Не было взаимодействия, коммуникации. Я не понимал, чего от меня ждут, чего хотят. Там было много суперэгоистичных игроков, я не увидел, чтобы происходило выстраивание команды.

Во время выступления за «Селтикс» у меня немного пропала любовь к баскетболу», – заявил 26-летний испанец.

Эрнангомес провел в «Бостоне» первую половину сезона-21/22. В 18 матчах за команду он набирал 1,1 очка и 1,4 подбора в среднем за игру.

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