Маркус Смарт признан лучшим защитником НБА

Разыгрывающий получил приз «Мистер замок». Это его первый подобный трофей. Единственный разыгрывающий, который когда-либо получал эту награду – это Гэри Пэйтон в сезоне-1995/96.

Смарт получил 257 очков (и 37 первых мест) в голосовании 100 журналистов. Второе место занял форвард из (202 очка, 22 первых места), а третье – центровой из «Юты» (136 очков, 12 первых мест). На четвертом месте расположился центровой «Майами» Бэм Адебайо (128 очков, 13 первых мест), а на пятом форвард «Мемфиса» Джарен Джексон (99 очков, 10 первых мест).

Смарт – седьмой в лиге по числу перехватов (1,7 за игру), десятый по касаниям мяча в защите и «чарджам», пятый среди защитников по рейтингу защитной эффективности (105,2), также он занял первое место по борьбе за ничейные мячи (1,1 за матч). Его усилия помогли «Бостону» стать лучшей оборонительной командой сезона (106,2 очка на 100 владений).

«Я не хочу принизить заслугу «больших», защита «краски» – это важнейшая часть игры. Но мы, защитники, делаем гораздо больше до того, как наш игрок окажется в «краске» – мы мешаем дальним броскам, мешаем бросать со средней, делаем все, чтобы он не вышел на любимые точки», – сказал Смарт в интервью ESPN.

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