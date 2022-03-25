Адам Сильвер отрицает, что отчисление Энеса Кантера связано с политическими взглядами

Комиссионер НБА Адам Сильвер отрицает, что экс-центровой «Селтикс» выдворен из лиги в связи с активной политической позицией.

Фридом на протяжении многих лет критиковал власти Турции. В этом сезоне он часто высказывался на тему отношений НБА с Китаем. Являющийся сейчас свободным агентом баскетболист недавно выступил на обеде республиканцев в Сенате и был частым гостем на Fox News.

«Мы лично говорили с Энесом о его деятельности в этом сезоне. Я совершенно четко дал ему понять, что он имеет полное право высказываться по вопросам, которыми считает важными», – заявил Сильвер.

Кантер Фридом ранее заявил: «Не нужно быть великим ученым, чтобы понять, почему я получал мало игрового времени и был отчислен».

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