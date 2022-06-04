«Наггетс» объявили о назначении Келвина Бута новым президентом по баскетбольным операциям, вскоре удалили сообщение

«Наггетс» в пятницу объявили Келвина Бута новым президентом по баскетбольным операциям.

Вскоре удалил соответствующее сообщение в официальном твиттер-аккаунте клуба.

Руководивший ранее баскетбольными операциями «Наггетс» Тим Коннелли официально покинул клуб и перешел в «Тимбервулвс». Работавший генеральным менеджером Бут все же займет его место и станет главой фронт-офиса команды из Колорадо. При этом, как сообщают инсайдеры, в «Денвере» пока не определились с тем, как будет называться должность Келвина, с чем и связано удаление сообщения.

На данный момент Келвин остается в должности генерального менеджера.

«Келвин последние годы работал под началом Тима, работал со мной. Я всегда был о нем высокого мнения, уверен, он отлично справится. Я обменялся сообщениями с Николой и Джамалом, у всех большие ожидания», – высказал свое мнение о Буте управляющий «Наггетс» Джош Кренке на пресс-конференции в пятницу.

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