ЦСКА представил мини-фильм о 6-м матче финальной серии Лиги ВТБ

Московский ЦСКА представил видеоролик, посвященный шестому матчу финальной серии лиги ВТБ против «Зенита» (63:82, 3-3).

Защитник Алексей Швед и главный тренер назвали причины крупного поражения в Санкт-Петербурге.

«Знали, что будет тяжело, у «Зенита» громкие болельщики, они поддерживают команду. Следующий матч проводим дома, надеюсь, все будет по-другому», – заявил Швед.

«Зенит» внезапно разгромил ЦСКА, активировав уникальную защиту. В финале Лиги ВТБ будет решающий седьмой матч