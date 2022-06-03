ЦСКА представил мини-фильм о 6-м матче финальной серии Лиги ВТБ

Московский ЦСКА представил видеоролик, посвященный шестому матчу финальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита» (63:82, 3-3).
Защитник Алексей Швед и главный тренер Димитрис Итудис назвали причины крупного поражения в Санкт-Петербурге.
«Знали, что будет тяжело, у «Зенита» громкие болельщики, они поддерживают команду. Следующий матч проводим дома, надеюсь, все будет по-другому», – заявил Швед.
«Зенит» внезапно разгромил ЦСКА, активировав уникальную защиту. В финале Лиги ВТБ будет решающий седьмой матч