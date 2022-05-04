Кендрик Перкинс: «Ругаете Лавара Болла и Ти Морэнта? Многие афроамериканцы росли вообще без отца»

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Эксперт ESPN Кендрик Перкинс высказался в защиту Ти Морэнта и Лавара Болла, отцов игроков НБА Джа Морэнта, Ламело и Лонзо Боллов.

«Многие из нас, афроамериканцев, росли вообще без отца. Тот факт, что люди негативно отзываются о Ти Морэнте и Лаваре Болле, меня очень беспокоит! Позвольте этим афроамериканским отцам быть великими. Пусть продолжают, черт возьми», – написал Перкинс в своем твиттер-аккаунте.

Ти Морэнт и Лавар Болл известны своим активным поведением в публичном пространстве, которое критикуется американскими медиа.

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