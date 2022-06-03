Джей Ар Смит: «Сила Кайри – в реакции, таланте и естественности. Не уверен, что он сам понимает, как это работает»

Двукратный чемпион НБА Джей Ар Смит высказал свое мнение о бывшем одноклубнике по «Кавальерс» .

Смит рассказал, в чем заключается сила Ирвинга на баскетбольной площадке.

«Кайри лучший среди всех по умению завершить из-под кольца. Он может сделать это правой или левой рукой. У него есть бросок со средней, бросок с ведения, бросок из статики, 3-очковый с ведения, он может поставить сверху, реализует 90% с линии, может сделать передачу. Возможно, он лучше всех обращается с мячом.

Просто безумие, потому что он выполняет не так много упражнений. Но все решает его реакция. Он не говорит вам: «Я сделаю это, сделаю то». Нет, нет, нет. Его артистизм естественен и натурален, именно поэтому его действия невозможно предугадать, его невозможно остановить.

Не уверен, что он сам понимает, как это работает. Он в прямом смысле просто реагирует на ситуацию, а его талант настолько масштабен, что он делает все эти вещи», – заявил Смит.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство