«Анадолу Эфес» предложил Шейну Ларкину 2-летний контракт на 7 млн долларов

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Двукратный чемпион Евролиги «Анадолу Эфес» предложил одному из лидеров команды Шейну Ларкину (29 лет, 180 см) новый двухлетний контракт на 7 млн долларов.

Турецкая команда хочет попытаться выиграть Евролигу третий год подряд, а «Финал четырех» 2023 года планируется провести в Стамбуле.

В минувшем сезоне Евролиги Ларкин набирал 14,7 очка (43% с игры, 38% из-за дуги, 90% с линии) и 5,3 передачи в среднем за матч.

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