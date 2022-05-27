«Анадолу Эфес» предложил Шейну Ларкину 2-летний контракт на 7 млн долларов

Двукратный чемпион Евролиги предложил одному из лидеров команды (29 лет, 180 см) новый двухлетний контракт на 7 млн долларов.

Турецкая команда хочет попытаться выиграть Евролигу третий год подряд, а «Финал четырех» 2023 года планируется провести в Стамбуле.

В минувшем сезоне Евролиги Ларкин набирал 14,7 очка (43% с игры, 38% из-за дуги, 90% с линии) и 5,3 передачи в среднем за матч.

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