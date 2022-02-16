«Реал» договорился о контракте с Шейном Ларкиным (Mundo Deportivo)

Мадридский достиг договоренности о подписании контракта со звездным разыгрывающим в межсезонье 2022 года, сообщает Mundo Deportivo.

Соглашение Ларкина с турецким клубом истечет по окончании нынешнего сезона, и игрок станет свободным агентом.

Согласно испанскому изданию, сделка еще не заключена, но находится на завершающей стадии. Права на Ларкина в ACB остаются у «Басконии», за которую игрок выступал в сезоне-16/17. Клубы ведут переговоры о разрешении этого вопроса.

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