«Реал» договорился о контракте с Шейном Ларкиным (Mundo Deportivo)

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Мадридский «Реал» достиг договоренности о подписании контракта со звездным разыгрывающим «Анадолу Эфеса» Шейном Ларкиным в межсезонье 2022 года, сообщает Mundo Deportivo.

Соглашение Ларкина с турецким клубом истечет по окончании нынешнего сезона, и игрок станет свободным агентом.

Согласно испанскому изданию, сделка еще не заключена, но находится на завершающей стадии. Права на Ларкина в ACB остаются у «Басконии», за которую игрок выступал в сезоне-16/17. Клубы ведут переговоры о разрешении этого вопроса.

Eurohoops подтвердил переговоры между игроком и «Реалом».

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