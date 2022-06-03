Эл Хорфорд послал зрителям в Сан-Франциско воздушный поцелуй в концовке 1-го матча

Центровой «Селтикс» стал одним из главных героев первой встречи финальной серии плей-офф против «Уорриорз» (120:108, 1-0).

Хорфорд отправил в цель 6 дальних бросков (6 из 8), что является рекордом лиги для дебютантов финалов. Всего в активе Эла 26 очков (9 из 12 с игры), 6 подборов и 3 передачи за 33 минуты.

На последней минуте Хорфорд после замены при счете 120:105 послал зрителям в Сан-Франциско воздушный поцелуй.

В этом плей-офф 36-летний баскетболист вышел на 1-е место по количеству матчей без попадания в финалы (141), но в итоге все же дебютировал в решающей серии.

«Селтикс» преодолели заколдованный барьер, который не покорялся 2 года назад, 5 лет назад, 10. А что поменялось?