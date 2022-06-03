Эл Хорфорд обновил рекорд НБА по точным 3-очковым в дебютном матче финала

Центровой «Селтикс» Эл Хорфорд установил рекорд по реализованным 3-очковым в дебютном для себя матче финальной серии плей-офф НБА.

В первой встрече с «Уорриорз» (120:108, 1-0) Хорфорд отправил в цель 6 дальних бросков (6 из 8).

В середине четвертой четверти (40:16) 36-летний Хорфорд вывел «Бостон» вперед, после чего команда больше не упускала лидерство.

В активе Эла 26 очков (9 из 12 с игры), 6 подборов и 3 передачи за 33 минуты. В этом плей-офф он вышел на 1-е место по количеству матчей без попадания в финалы (141), но в итоге все же дебютировал в решающей серии.

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