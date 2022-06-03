«Бостон» выиграл 4-ю четверть 1-го матча финальной серии со счетом 40:16

доминировал в решающей 12-минутке первого матча финальной серии плей-офф НБА против (120:108, 1-0).

«Селтикс» выиграли четвертую четверть со счетом 40:16.

После трех четвертей «Уорриорз» вели 92:80. Под занавес третьей четверти преимущество калифорнийцев составляло 15 очков.

«Бостон» со старта четвертой четверти реализовал 7 подряд 3-очковых, завершив отрезок с результатом 9 из 12.

«Селтикс» преодолели заколдованный барьер, который не покорялся 2 года назад, 5 лет назад, 10. А что поменялось?