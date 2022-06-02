Александр Церковный – про слухи об уходе Хавьера Паскуаля: «Это веселит нас и его»

Генеральный директор «Зенита» заявил, что слухи об уходе главного тренера веселят и команду, и тренера.

«Когда Паскуаль приехал в «Зенит», то чуть ли не с первого дня его начали отправлять в другие команды. Он у нас «побывал» уже почти во всех европейских грандах. Это нормально. Это веселит нас и его», – сказал Церковный.

Ранее сообщалось, что Паскуаль – основной кандидат на должность главного тренера «Маккаби Тель-Авив».

Самый результативный – Швед, лучший снайпер – Карасев, 70 пятерок «Зенита». Статистика финала Единой лиги