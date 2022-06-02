Хавьер Паскуаль: «Мне звонят из Европы и говорят, что финальная серия против ЦСКА – это что-то невероятное»

Главный тренер «Зенита» рассказал, что его коллеги из Европы восхищаются финальной серии плей-офф Лиги ВТБ против ЦСКА (3-3).

«Атмосфера в этой серии если не выше, то точно на уровне лучших серий Евролиги, в которых я участвовал. У меня сейчас много звонков и сообщений из Европы, в том числе звонят другие тренеры, они смотрят за этой серией и говорят, что это что-то невероятное.

Здорово, что за этой серией смотрят много детей. После таких матчей они становятся фанатами баскетбола. Это последняя игра сезона дома, и мы смогли одержать в ней победу и сравнять счет. Это фантастика! Идем к тому, чтобы победить в следующей игре.

В первой половине было сложно играть, не могли полностью контролировать ритм, тяжело переходили из обороны в нападение, но в начале четвертой четверти удалось сделать хороший рывок. Создали необходимое преимущество и в итоге добились победы», – сказал Паскуаль.

«Зенит» обыграл в шестом матче и сравнял счет в финальной серии (82:63, 3-3). Решающая встреча состоится в воскресенье в Москве.

Самый результативный – Швед, лучший снайпер – Карасев, 70 пятерок «Зенита». Статистика финала Единой лиги