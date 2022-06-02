Стефен Карри: «Я вырос на Восточном побережье, поэтому мало что знал о «Голден Стэйт»

Разыгрывающий признался, что ему мало что было известно у клубе, который выбрал его на драфте в 2009 году.

«Я вырос на Восточном побережье. Я смотрел матчи, но все, что я знал о «Голден Стэйт» – это команда «We Believe», данк Бэрона Дэвиса и их победа над «Далласом». Это первое, что приходит на ум. Я знал о Run TMC, но не очень хорошо знал историю клуба», – сказал Карри.

Карри имеет в виду победу «Уорриорз» в первом раунде плей-офф 2007 года над «Мэверикс», которые завершили регулярный чемпионат на первом месте в Западной конференции.

Run TMC – трио , Митча Ричмонда и , выступавшее за «Голден Стэйт» с 1989 по 1991 год.

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